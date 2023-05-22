Про це повідомили в telegram-каналі очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Стало відомо, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району.

Через російську агресію одна людина загинула.

"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 79 осіб", - йдеться у дописі.