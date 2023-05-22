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Війна з Росією: хроніка
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За минулу добу рашисти обстріляли Херсонщину 57 разів: одна людина загинула

22 травня, 2023 понедiлок
08:08
Війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази (22 снаряди)

Про це повідомили в telegram-каналі очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Стало відомо, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району.

Через російську агресію одна людина загинула. 

"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 79 осіб", - йдеться у дописі.

  • 21 травня повідомлялося, що російські військові обстріляли селище Козацьке Херсонської області. Внаслідок дій РФ загинув 55-річний чоловік.
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
Військові новини
ракетний удар
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