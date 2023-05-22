За минулу добу рашисти обстріляли Херсонщину 57 разів: одна людина загинула
За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази (22 снаряди)
Про це повідомили в telegram-каналі очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Стало відомо, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району.
Через російську агресію одна людина загинула.
"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 79 осіб", - йдеться у дописі.
- 21 травня повідомлялося, що російські військові обстріляли селище Козацьке Херсонської області. Внаслідок дій РФ загинув 55-річний чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе