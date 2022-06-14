Окупанти обстріляли сєверодонецькі "Азот" та "Склопластик", зруйновано будинки у Врубівці, Тошківці й Лисичанську

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"У Сєверодонецьку ситуація вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та "Азот". Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості", – написав він.

Росіяни поцілили ще раз в об’єкти сєверодонецького "Азоту" та "Склопластику".

"Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися", - вказав Гайдай.

За його словами, багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєверодонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту.

"Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", – зауважив голова ОВА.

Активні бойові дії 13 червня також велися на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.

Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два.

"На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське", – додав Гайдай.

Станом на ранок 14 червня окупанти штурмують Сєверодонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.