Окупанти обстріляли сєверодонецькі "Азот" та "Склопластик", зруйновано будинки у Врубівці, Тошківці й Лисичанську
Росія 13 червня поцілила в сєверодонецькі підприємства "Азот" та "Склопластик", а також обстрілювала інші населені пункти на Луганщині
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"У Сєверодонецьку ситуація вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та "Азот". Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості", – написав він.
Росіяни поцілили ще раз в об’єкти сєверодонецького "Азоту" та "Склопластику".
"Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися", - вказав Гайдай.
За його словами, багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєверодонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту.
"Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", – зауважив голова ОВА.
Активні бойові дії 13 червня також велися на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.
Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.
Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два.
"На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське", – додав Гайдай.
- Станом на ранок 14 червня окупанти штурмують Сєверодонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.
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