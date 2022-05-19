Окупанти обстріляли Сумщину з території РФ: пошкоджено будинок і господарські споруди
Росіяни 19 травня обстріляли з території РФ Старі Вирки на Сумщині, пошкодивши будинок і господарські споруди
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Близько 4:30 19 травня окупанти з території РФ обстріляли Старі Вирки на Сумщині. Унаслідок цього пошкоджено будинок і господарські споруди.
За керівництва прокуратури поліція проводить досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 18 травня окупанти двічі обстріляли Сумщину з території РФ, унаслідок постраждала природа.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе