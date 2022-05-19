Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Близько 4:30 19 травня окупанти з території РФ обстріляли Старі Вирки на Сумщині. Унаслідок цього пошкоджено будинок і господарські споруди.

За керівництва прокуратури поліція проводить досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

18 травня окупанти двічі обстріляли Сумщину з території РФ, унаслідок постраждала природа.

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