Окупанти двічі обстріляли Сумщину з території РФ: постраждала природа
Упродовж 18 травня росіяни з території РФ мінометами й артилерією обстріляли Сумщину, внаслідок чого постраждала природа
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району. Зустріли ми вогонь як годиться", - розповів він.
Біля Середино-Буди постраждала природа. Із людей унаслідок обстрілів ніхто не загинув.
- У ніч на 18 травня на Сумщині ворог обстріляв Охтирський і Сумський райони, пошкодивши приватний будинок.
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