Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району. Зустріли ми вогонь як годиться", - розповів він.

Біля Середино-Буди постраждала природа. Із людей унаслідок обстрілів ніхто не загинув.

У ніч на 18 травня на Сумщині ворог обстріляв Охтирський і Сумський райони, пошкодивши приватний будинок.

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