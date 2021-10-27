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Головна війна з Росією Окупанти обстріляли Трьохізбенку, зруйновано п'ять будинків

Окупанти обстріляли Трьохізбенку, зруйновано п'ять будинків

27 жовтня, 2021 середа
21:21
війна з Росією

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Трьохізбенка Луганської області

Про це повідомляє пресцентр Щастинської міської територіальної громади.

“О 16:20  ворог здійснив обстріл населеного пункту Трьохізбенка. Окупаційні війська РФ вкотре застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру. По населеному пункту Трьохізбенка було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинків”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі, які було швидко ліквідовані підрозділом ДСНС. Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає.

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обстріл
руйнування
ООС
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