Окупанти обстріляли Трьохізбенку, зруйновано п'ять будинків
Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Трьохізбенка Луганської області
Про це повідомляє пресцентр Щастинської міської територіальної громади.
“О 16:20 ворог здійснив обстріл населеного пункту Трьохізбенка. Окупаційні війська РФ вкотре застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру. По населеному пункту Трьохізбенка було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинків”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі, які було швидко ліквідовані підрозділом ДСНС. Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.54
-
EUR
Купівля 30.41Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе