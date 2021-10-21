Окупанти обстріляли українські позиції під Новолуганським і Південним
Російські окупаційні війська від початку доби 21 жовтня двічі порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил
Про це повідомляє штаб ООС.
Так, з початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, в районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
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