Окупанти обстріляли українські позиції під Новолуганським і Південним

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, з початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, в районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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