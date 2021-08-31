Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Нью-Йорка і Широкиного
Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Так, у напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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