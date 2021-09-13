Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Нью-Йорку, Золотого-4 й Зайцевого

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Зайцевого окупант обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

У районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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