Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків, поранено військового

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски окупант обстріляв позиції наших військовослужбовців із автоматичних станкових гранатометів.

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На обстріл противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.





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