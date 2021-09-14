Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків, поранено військового
Від початку цієї доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Піски окупант обстріляв позиції наших військовослужбовців із автоматичних станкових гранатометів.
У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення.
Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
На обстріл противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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