Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Попасної та Новолуганського

Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Попасної та Новолуганського

27 вересня, 2021 понедiлок
17:49
війна з Росією обстріл

Від початку доби, 27 вересня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Ігноруючи домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України.

Так, у напрямку населених пунктів Попасна та Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських воїнів немає.

Українські військові стріляли у відповідь.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Донбас
окупанти
війна
ООС
новини Донбасу
Читайте також:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
26 вересня, 2021 неділя
Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа
Дмитро Ярош
Автор Сергій Руденко
25 вересня, 2021 субота
Дмитро Ярош: Ми зсередини розвалимо Росію
26 вересня, 2021 неділя
На відпочинку з Шойгу в Сибіру Путін виглядав збентеженим та спирався на палицю
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.56
    Купівля 26.56
    Продаж 26.78
  • EUR
    Купівля 31.01
    Продаж 31.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
27 вересня
18:52
Зеленський
Замах на Шефіра: в УДО заявили, що не посилювали охорону Зеленському
18:46
У Шепетівці зенітники відпрацювали знищення повітряних цілей противника
18:29
МОЗ
МОЗ вимагає відсторонювати головлікарів за підробку COVID-свідоцтв
18:17
держбюджет
Плюси та мінуси проєкту держбюджету на 2022 рік. Експертне опитування
18:10
Pfizer
Pfizer почала нову фазу випробувань пігулок проти коронавірусу
18:04
Анонс
Еспресо
29 вересня - Еспресо покаже спецпроект до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру
18:02
PR
кредит
Що таке онлайн кредит
18:02
Нафтогаз
В уряді назвали імена новопризначених виконуючих обов'язки членів правління Нафтогазу
17:43
Укрзалізниця
Укрзалізниця почала продаж непрофільних активів: планує отримати мінімум 13 млн грн
17:33
Макрон
У Макрона жбурнули яйцем на виставці в Ліоні
17:24
Уряд США надасть Україні додаткові $9 млн на систему охорони здоров'я і розвиток економіки
17:17
Наталка Діденко
"Температура повітря вже бадьорить": Наталка Діденко попередила про нічну прохолоду, дощі й тумани
17:15
СБУ викрила схему крадіжки грошей іноземців під виглядом "інвестицій" в криптовалюту
16:28
Рада
"Слуга народу" та "Європейська Солідарність" очолюють рейтинг партій на виборах до Ради, - соцопитування
16:22
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик зізнався, де хотів би провести повторний бій з Джошуа
16:21
газ
Постачальники опублікували жовтневі ціни на газ для споживачів: скільки платитимемо в опалювальний сезон
15:59
Київ марафон
У центрі Києва обмежать рух транспорту 2-3 жовтня: список вулиць
15:59
права
У посвідченнях водія з'являться нові позначення: що вони означатимуть
15:55
лікар
У Китаї обмежили аборти без медичних показань
15:54
Олександр Петраков
Суркіс розкритикував роботу тренера збірної України Петракова
15:33
Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Антоненку
15:28
вакцина
Міністерства за два тижні мають відзвітувати про вакцинацію співробітників, - Офіс президента
15:27
Таліби
Таліби, які захопили Афганістан, заборонили гоління борід у перукарнях
15:23
вакцина
МОЗ запропонувало список професій для обов'язкової COVID-вакцинації
15:15
Джошуа, Хірн та Усик
Промоутер Джошуа розповів, коли відбудеться бій-реванш проти Усика
15:09
Ірина Венедіктова
Диверcія і теракт: Венедіктова про імовірні причини вибухів на військових складах у Калинівці та Сватовому
15:03
Зеленський
Зеленський ініціював зміни у законодавство щодо захисту політв’язнів та їхніх родин
15:02
Еліна Світоліна
Світоліна вилетіла з топ-5 кращих тенісисток світу
15:00
ПриватБанк
У застосунку ПриватБанку стався технічний збій: частина користувачів втратили доступ
14:52
газ
Угорщина підпише з "Газпромом" довгостроковий контракт на поставки газу: Україна назвала це "економічно необґрунтованим рішенням на догоду Кремля"
14:51
деокупаціїя Крим
Українське КБ працювало з урядом Росії щодо об'єктів в окупованому Криму, - СБУ
14:18
Ігор Уманський
У Зеленського планують зачистити медіаринок напередодні виборів, – Уманський
14:13
Олександр Усик
Усика визнали найкращим боксером суперважкої ваги
14:03
міськрада Миколаєва
У міськраду Миколаєва пускатимуть лише вакцинованих чи людей з дійсним ПЛР-тестом, - мер
13:58
Мірча Луческу
"Динамо" підписало новий контракт з Луческу
13:43
спецперепусток для користування громадським транспортом
"Обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення": Кузін прокоментував перспективи обмеження руху транспорту через епідемію
13:43
СБУ заблокувала чергову схему підробки COVID-сертифікатів: вона працювала майже дев'ять місяців
13:34
Птахофабрику Добкіна на Волині звинувачують у заволодінні мільйонами державних коштів
13:29
Олександр Усик
Усик пояснив, чому заговорив українською перед боєм з Джошуа
13:14
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив про нібито "новий фронт" через рух України до НАТО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV