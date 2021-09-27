Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Попасної та Новолуганського

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Ігноруючи домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України.

Так, у напрямку населених пунктів Попасна та Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських воїнів немає.

Українські військові стріляли у відповідь.

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