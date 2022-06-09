Окупанти обстріляли з артилерії Бахмут, влучили у машинобудівний завод
Унаслідок обстрілів на Донеччині сталося загоряння цеху заводу "Вістек", пожежу ліквідували
Про це повідомляє МВС України.
Стало відомо, що зранку 9 червня російські окупанти знову відкрили вогонь по Бахмуту. Обстріл вівся з артилерії.
Росіяни влучили в один із цехів ПАТ "Машинобудівний завод "Вістек"".
Підрозділи ДСНС Донеччини ліквідували загоряння зруйнованих конструкцій.
До гасіння залучили 7 осіб особового складу.
- Нагадаємо, зранку 8 червня окупанти обстріляли Бахмут, вдарили по школі та адмінбудівлі, де перебували люди
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