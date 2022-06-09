Про це повідомляє МВС України.

Стало відомо, що зранку 9 червня російські окупанти знову відкрили вогонь по Бахмуту. Обстріл вівся з артилерії.



Росіяни влучили в один із цехів ПАТ "Машинобудівний завод "Вістек"".



Підрозділи ДСНС Донеччини ліквідували загоряння зруйнованих конструкцій.



До гасіння залучили 7 осіб особового складу.

Нагадаємо, зранку 8 червня окупанти обстріляли Бахмут, вдарили по школі та адмінбудівлі, де перебували люди

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