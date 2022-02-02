Окупанти обстріляли з беспілотника Гнутове

Про це повідомляє штаб ООС.



Близько 8:30 2 лютого окупанти відкрили вогонь по контрольному пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.



Обстріл гуманітарного дорожного коридору, що проходить через КПВВ, був здійснений безпілотником.



Унаслідок атаки БПЛА втрат серед особового складу ЗСУ немає.



Одного з військових від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.



"Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - наголосили у штабі ООС.

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