Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли ЗСУ на Донбасі: сім військових постраждало, один - у тяжкому стані

Окупанти обстріляли ЗСУ на Донбасі: сім військових постраждало, один - у тяжкому стані

26 липня, 2021 понедiлок
13:25
війна з Росією ООС

Російські війська здійснили обстріл позицій українських військ із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Чотири бійці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Після надання першої допомоги їх транспортували до шпиталю.

Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню, п’ятьох - задовільний.

Сили ООС відкрили вогонь у відповідь.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
ЗСУ
поранені
окупанти
ООС
Читайте також:
25 липня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Бронзова медалістка Токіо Білодід вирішила призупинити кар'єру
25 липня, 2021 неділя
За самосуд над викладачкою переслідують ветерана АТО-ООС, що отримав на війні інвалідність
Олімпіада-2020
24 липня, 2021 субота
Олімпіада-2020: посольство РФ у Японії зажадало прибрати Крим з карти України
Київ
+19
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.9
    Купівля 26.9
    Продаж 27.13
  • EUR
    Купівля 31.63
    Продаж 32.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
26 липня
13:33
ФГВФО
Гарантована сума банківських вкладів цьогоріч може зрости до 400 тис. грн, - Фонд гарантування
13:29
Артем Довбик
Турецький клуб вирішив придбати героя України на Євро-2020 Довбика
13:21
В Китаї велетенська піщана буря з пустелі Гобі вкрила місто Дуньхуан.ВІДЕО
13:12
Володимир Буряк
Мер Запоріжжя звернувся до Разумкова: 5 фракцій міськради ігнорують сесії
12:58
СБУ блокувала незаконне вивезення з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів
12:57
На Сардинії через лісові пожежі евакуювали 1,5 тис. людей
12:57
Нацрада
"Не підготувалися за 2 роки": Нацрада розкритикувала виконання каналами мовного закону і поклала відповідальність за моніторинг на Кременя
12:48
посольство США
США розглядають на посаду посла в Україні 2 кандидатури, - ЗМІ
12:42
Завод "Антонов"
Завод "Антонов" планує збирати літаки у Канаді для міжнародних ринків
12:35
суд
На Рівненщині неповнолітнього засудили до 7 років в’язниці за жорстоке вбивство бабусі
12:24
Афганістан
Майже половина жертв - жінки та діти: ООН заявляє про рекордні втрати серед цивільного населення Афганістану
12:09
Pfizer вакцина
У Харкові відкрили запис для всіх охочих на вакцинацію препаратом Pfizer
12:08
У чотирьох регіонах запрацювали камери фіксації порушень ПДР
12:04
Через рясні дощі у Лондоні затопило метро
12:02
Фернандо Торрес
Знаменитий футболіст Торрес розпочав тренерську кар'єру
11:57
Шаман Габишев
Шамана Габишева, який ішов "виганяти Путіна", знову запроторили до лікарні
11:52
ВО "Київський радіозавод"
Столична прокуратура повернула державі 13 приміщень "Київського радіозаводу"
11:50
Дія City
До яких наслідків призведе запровадження Дія City. Експертне опитування
11:49
Привласнили майже 5 млн грн: на Вінниччині правоохоронці викрили посадовців санаторію
11:44
Белавіа
Рейс із Мінська до Анталії полетів у Москву через "позаштатну ситуацію" на борту
11:41
Slavik
Модний паризький бренд вкрав ідеї одягу у львівського фотографа
11:37
Хабар
Хабар заступнику голови Харківської облради: суд заарештував адвоката-пособника, застава понад 700 тис. грн
11:33
Створювали фейки для РФ: СБУ ліквідувала потужну ботоферму
11:32
Біткоїн за добу зріс на 12% через Twitter і Amazon
11:23
Еліна Світоліна
Світоліна здобула другу перемогу на Олімпіаді-2020
11:13
Гюндуз Мамедов
Заступник генпрокурора Мамедов йде з органів, - адвокати
11:12
Каїс Саїд
Президент Тунісу розпустив уряд: його опоненти кажуть, що це державний переворот
10:54
Фонд держмайна
Фонд держмайна запустив сайт з оренди державної нерухомості
10:52
поліцейський
Приставив юнаку до голови пістолет і спустив гачок: поліцейського з Житомирщини судитимуть за катування, його напарника - за те, що "нічого не бачив"
10:43
Cестри Кіченок
Українські тенісистки вийшли у чвертьфінал парного турніру Олімпіади-2020
10:37
Виробник бойових дронів Bayraktar заявив про намір спорядити українськими двигунами всі моделі безпілотників
10:36
сигарета
Директор тютюнової компанії Philip Morris заявив, що сигарети необхідно заборонити
10:27
У Норвегії зафіксували падіння метеориту. ВІДЕО
10:18
Олексій Середа і Олег Сербін
Олімпіада-2020: українці посіли шосте місце в синхронних стрибках у воду
10:04
COVID
На Олімпіаді зафіксували 148 випадків COVID-19
10:02
аеропорт маска
Португалія відкрилася для українських туристів
09:55
Paseo del Prado
ЮНЕСКО розширила список об'єктів світової спадщини
09:39
Віктор Коваленко
"Аталанта" знайшла новий клуб для футболіста збірної України
09:38
AstraZeneca
25 липня в Україні вакцинували від COVID-19 майже 50 тис. людей
09:33
Офіційний курс: ціна долара знизилась на початку тижня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV