Окупанти обстріляли ЗСУ на Донбасі: сім військових постраждало, один - у тяжкому стані

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Чотири бійці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.



Після надання першої допомоги їх транспортували до шпиталю.



Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню, п’ятьох - задовільний.



Сили ООС відкрили вогонь у відповідь.

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