Окупанти обстріляли ЗСУ на Донбасі: сім військових постраждало, один - у тяжкому стані
Російські війська здійснили обстріл позицій українських військ із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Чотири бійці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.
Після надання першої допомоги їх транспортували до шпиталю.
Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню, п’ятьох - задовільний.
Сили ООС відкрили вогонь у відповідь.
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