Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії й мінометів
Упродовж 15 травня росіяни відкривали артилерійський і мінометний вогонь на кордоні з Криворізьким районом Дніпропетровщини
Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук у телеграмі.
"Щодо ситуації на Дніпропетровщині. На кордоні з Криворізьким районом окупанти сьогодні обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів. Як і раніше - не можуть зайти в область, тому вдаються до обстрілів. Але отримують потужну відсіч", - зауважив він.
У громадах Дніпропетровщини ситуація зараз спокійна.
- 14 травня окупанти кілька разів обстріляли Дніпропетровщину з "градів".
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