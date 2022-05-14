Окупанти кілька разів обстріляли Дніпропетровщину з "градів"

Про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Протягом дня окупанти кілька разів з "градів" обстріляли прикордонні території Криворізького району. Постраждалих немає", - зазначив він.

Окупанти не можуть зайти на територію Дніпропетровської області, оскільки її посилено захищають. За допомогою обстрілів окупанти намагаються "скувати" ЗСУ й не дати перекинути українські підрозділи на інші напрямки.

12 травня голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що на території Дніпропетровської області немає росіян.

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