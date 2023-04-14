Окупанти обстрілюють Нову Каховку, щоб змусити містян евакуюватися, - депутат Херсонської облради Хлань
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що окупаційні російські війська обстрілюють Нову Каховку, щоб змусити людей евакуюватись з міста
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз в Новій Каховці залишилось дуже мало людей. Окупанти вивезли й вивозять з Нової Каховки все що тільки можна. Вони грабують будинки, які люди покинули. Також нам повідомляють люди, які ще перебувають у місті, що окупанти на кожному перехресті закопують бочки з речовиною, яка, як виявилось, є вибухонебезпечною", - розповів Хлань.
Депутат Херсонської обласної ради також повідомив, що окупанти змушують людей покидати свої домівки, обстрілюючи Нову Каховку
"Російські окупанти, щоб змусити людей виїхати з Нової Каховки, періодично обстрілюють місто з глибокого тилу. Так само вони обстрілюють і Каховку. Так вони хочуть змусити людей покинути свої домівки й називають це евакуацією", - додав він.
- 7 квітня депутат Сергій Хлань повідомив, що у тимчасово окупованій Новій Каховці загарбники закопують бочки з невідомим умістом посеред перехресть
- 12 квітня міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що російські окупаційні війська значно збільшують свою присутність на території громади
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