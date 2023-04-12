Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нова Каховка продовжує бути тимчасово окупованою територію. Цим статусом обумовлено все, що відбувається в місті. Мало того, що місто окуповане, воно знаходиться на лінії фронту. Хотілося б зауважити, що російські війська не зменшують свою присутність у місті. Дуже велика кількість особового складу армії РФ перебуває у місті, а ще більше на території громади", - розповів Коваленко.

Мер Нової Каховки також повідомив, що окупанти зводять оборонні укріплення на березі Дніпра

"На відстані 5-10 км від берега Дніпра росіяни розміщують чималу кількість військ. Також росіяни протягом останніх шести місяців ведуть постійну роботу з будівництва захисних споруд. Вони постійно звозять будівельні матеріали ближче до берега Дніпра", - додав він.