На території Новокаховської громади перебуває велика кількість особового складу армії РФ, - мер Коваленко
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що російські окупаційні війська значно збільшують свою присутність на території громади
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Нова Каховка продовжує бути тимчасово окупованою територію. Цим статусом обумовлено все, що відбувається в місті. Мало того, що місто окуповане, воно знаходиться на лінії фронту. Хотілося б зауважити, що російські війська не зменшують свою присутність у місті. Дуже велика кількість особового складу армії РФ перебуває у місті, а ще більше на території громади", - розповів Коваленко.
Мер Нової Каховки також повідомив, що окупанти зводять оборонні укріплення на березі Дніпра
"На відстані 5-10 км від берега Дніпра росіяни розміщують чималу кількість військ. Також росіяни протягом останніх шести місяців ведуть постійну роботу з будівництва захисних споруд. Вони постійно звозять будівельні матеріали ближче до берега Дніпра", - додав він.
- 7 квітня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що у тимчасово окупованій Новій Каховці, що в Херсонській області, загарбники закопують бочки з невідомим умістом посеред перехресть
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