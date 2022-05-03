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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти обстрілюють центр Харкова, Павлове Поле та Олексіївку, громадян просять не виходити з укриттів
Оновлено

Окупанти обстрілюють центр Харкова, Павлове Поле та Олексіївку, громадян просять не виходити з укриттів

3 травня, 2022 вiвторок
14:24
війна з Росією Харків

Російські окупанти продовжують обстріл Харкова. Під бомбардування потрапили центр міста, а також райони Павлове Поле та Олексіївка

Про це повідомляє Суспільне Харків.

За попередніми даними, російські окупанти продовжують бомбардувати центр Харкова.
Зокрема під обстріл потрапили райони Павлове Поле та Олексіївка.

Департамент цивільного захисту просить жителів цих районів терміново спуститися до укриттів і не покидати їх без нагальної потреби до кінця дня.

Крім того, Центр екстренної медичної допомоги повідомляє, що внаслідок обстрілів центру міста місцева жителька отримала поранення середнього ступеню важкості.

Від обстрілу у Харкові палають пожежі.
 

  • Нагадаємо, що 2 травня окупанти здійснили два удари по Харкову із реактивних систем залпового вогню
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Новини
Харків
артобстріл
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