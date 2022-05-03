Окупанти обстрілюють центр Харкова, Павлове Поле та Олексіївку, громадян просять не виходити з укриттів
Російські окупанти продовжують обстріл Харкова. Під бомбардування потрапили центр міста, а також райони Павлове Поле та Олексіївка
Про це повідомляє Суспільне Харків.
За попередніми даними, російські окупанти продовжують бомбардувати центр Харкова.
Зокрема під обстріл потрапили райони Павлове Поле та Олексіївка.
Департамент цивільного захисту просить жителів цих районів терміново спуститися до укриттів і не покидати їх без нагальної потреби до кінця дня.
Крім того, Центр екстренної медичної допомоги повідомляє, що внаслідок обстрілів центру міста місцева жителька отримала поранення середнього ступеню важкості.
Від обстрілу у Харкові палають пожежі.
- Нагадаємо, що 2 травня окупанти здійснили два удари по Харкову із реактивних систем залпового вогню
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