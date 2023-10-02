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Окупанти отримали наказ: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

2 жовтня, 2023 понедiлок
15:50
Війна з Росією

Сержант роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади Олесь Маляревич зазначив, що окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку - це стосується Андріївки й Кліщіївки. Росіяни намагаються це зробити, застосовуючи весь наявний потенціал, але їм нічого не вдається. Наразі там відбуваються запеклі бої", - підкреслив Маляревич.

За словами бійця, наміри українських захисників є незмінними.

"Ми рухаємося в бік деокупації Бахмута, і це складна місія. Інколи 10-50 метрів звільненої української землі від загарбників за добу - це теж результат, який дається неймовірними зусиллями", - зауважив Маляревич.

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