Окупанти отримали наказ: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку - це стосується Андріївки й Кліщіївки. Росіяни намагаються це зробити, застосовуючи весь наявний потенціал, але їм нічого не вдається. Наразі там відбуваються запеклі бої", - підкреслив Маляревич.

За словами бійця, наміри українських захисників є незмінними.

"Ми рухаємося в бік деокупації Бахмута, і це складна місія. Інколи 10-50 метрів звільненої української землі від загарбників за добу - це теж результат, який дається неймовірними зусиллями", - зауважив Маляревич.