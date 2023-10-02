Окупанти отримали наказ: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку
Сержант роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади Олесь Маляревич зазначив, що окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку - це стосується Андріївки й Кліщіївки. Росіяни намагаються це зробити, застосовуючи весь наявний потенціал, але їм нічого не вдається. Наразі там відбуваються запеклі бої", - підкреслив Маляревич.
За словами бійця, наміри українських захисників є незмінними.
"Ми рухаємося в бік деокупації Бахмута, і це складна місія. Інколи 10-50 метрів звільненої української землі від загарбників за добу - це теж результат, який дається неймовірними зусиллями", - зауважив Маляревич.
- Протягом доби на фронті російські військові намагалися відновити втрачене положення на п'яти напрямках, але Сили оборони успішно відбили ворожі атаки й ліквідували ще 510 окупантів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.87Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе