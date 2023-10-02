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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових, - Генштаб

2 жовтня, 2023 понедiлок
08:09
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Протягом доби на фронті російські військові намагалися відновити втрачене положення на п'яти напрямках, але Сили оборони успішно відбили ворожі атаки й ліквідували ще 510 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 279 080 (+510) осіб
  • танків ‒ 4717 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 9000 (+9)
  • артилерійських систем – 6525 (+48)
  • РСЗВ – 801 (+3)
  • засобів ППО ‒ 540 (+3)
  • літаків – 316 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18)
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26)
  • спеціальної техніки ‒ 938 (+5)

Дані уточнюються.

Армія РФ за добу безуспішно намагалася атакувати на 5 напрямках фронту

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники безрезультатно атакували в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника..

Ворог завдав 10 ракетних ударів по Україні

Крім того, ворог завдав 89 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України.

Також Російська Федерація в ніч на 1 жовтня завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БПЛА типу Shahed-136/1310 з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих "шахедів". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали Іванівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Спірне, Виїмка, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Костянтинівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Берислав, Козоцьке, Ольгівка та Високе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони 13 разів влучили по районах скупчення росіян

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 ворожих артилерійських засобів.

  • Увечері неділі, 1 жовтня, російські терористи завдали удару по Бериславу, Тягинці та Веселому. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
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