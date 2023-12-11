Окупанти перекидають "зуби дракона" через Маріуполь в район Вугледару, - Андрющенко

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знов зафіксовано постачання зубів дракону з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області", - написав він у телеграм.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

Андрющенко повідомив, що рух йде через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрямок).

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

Довідково: зуби дракона або протитанкові надовби - це фортифікаційна дерев'яна, бетонна конструкція або гранітна брила, зарита в землю рядами. Призначена для перешкоди просуванню танкових підрозділів противника.