Окупанти перекидають "зуби дракона" через Маріуполь в район Вугледару, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували перекидання російськими окупантами "зубів дракона" на Вугледарський напрямок
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Знов зафіксовано постачання зубів дракону з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області", - написав він у телеграм.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
Андрющенко повідомив, що рух йде через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрямок).
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
Довідково: зуби дракона або протитанкові надовби - це фортифікаційна дерев'яна, бетонна конструкція або гранітна брила, зарита в землю рядами. Призначена для перешкоди просуванню танкових підрозділів противника.
- Напередодні радник міського голови Маріуполя зазначив, що росіяни почали стягувати великі резерви у напрямок Вугледара. Він припустив, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка - Вугледар, щоб створити там ще одну точку наступу й поновлення бойових дій.
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