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Окупанти перекидають "зуби дракона" через Маріуполь в район Вугледару, - Андрющенко

11 грудня, 2023 понедiлок
09:40
Війна з Росією Окупанти перекидають "зуби дракона"

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували перекидання російськими окупантами "зубів дракона" на Вугледарський напрямок

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знов зафіксовано постачання зубів дракону з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області", - написав він у телеграм.

Окупанти перекидають "зуби дракона"

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

Андрющенко повідомив, що рух йде через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрямок).

Окупанти перекидають "зуби дракона"

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

Довідково: зуби дракона або протитанкові надовби - це фортифікаційна дерев'яна, бетонна конструкція або гранітна брила, зарита в землю рядами. Призначена для перешкоди просуванню танкових підрозділів противника.

  • Напередодні радник міського голови Маріуполя зазначив, що росіяни почали стягувати великі резерви у напрямок Вугледара. Він припустив, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка - Вугледар, щоб створити там ще одну точку наступу й поновлення бойових дій.
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
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