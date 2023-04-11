Окупанти перетворили 20 заповідників в Україні на мисливські угіддя, – Єрмак
Росіяни окупували 20 заповідників в Україні та перетворили їх на мисливські угіддя. Аби врятувати флору та фауну, загарбників потрібно вигнати якомога швидше
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Парки, де рідкісні види тварин і рослин мають охороняти, вони перетворюють на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків", - написав він.
Єрмак наголосив, що для виживання дикої природи потрібно звільнити українські землі якомога швидше.
- У листопаді минулого року окупанти, тікаючи з Херсона, вивезли з місцевого зоопарку тварин, у тому числі єнота, який потім став героєм пропагандистських сюжетів.
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