Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Парки, де рідкісні види тварин і рослин мають охороняти, вони перетворюють на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків", - написав він.

Єрмак наголосив, що для виживання дикої природи потрібно звільнити українські землі якомога швидше.