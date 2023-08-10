Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. У нашій зоні відповідальності просування ускладнено через те, що лінія фронту на р.Дніпро зазнала суттєвих змін після підриву Каховської ГЕС. Ускладнилася географія берегів, яку ми намагаємося використовувати на користь Сил оборони. Операція продовжується, відбувається розвідкове просування вперед. Триває боротьба з ворожими диверсійно-розвідувальними групами. За минулу добу два човни з ДРГ загнані нами на дно", - повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталія Гуменюк зауважила, що загарбники посилили обстріли, підтягнувши певні резерви та озброєння, і зараз за бойовий день набирають понад 40 обстрілів. Це говорить про те, що вони намагаються триматися на позначці хоча б 70 обстрілів за добу.

"Поки що окупантам у деяких питаннях вдається впоратися самим. Вчора 9 серпня, намагаючись атакувати тактичною авіацією та випускаючи керовані авіабомби на Бериславський район правобережжя Херсонщини, упустили три КАБи на свої власні підрозділи. Таким чином спрацювала другорядна армія світу", - підсумувала Гуменюк.