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Окупанти під Черніговом розстріляли трьох підлітків з БМП, - Денісова
Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що росіяни продовжують вбивають дітей та беззбройних українців на вулицях тимчасово окупованих територій
Про це вона повідомила у Facebook.
За її даними:
- У селі Мохнатин, що біля Чернігова, російські окупанти з БМП розстріляли трьох місцевих підлітків. Двом загиблим по 17 років, одному – 19. Двоє загиблих були братами-близнюками. Третьому, 19-річному хлопцю, відірвало ногу і він загинув.
- У селищі Велика Димерка Київської області росіянм стріляли по цивільних громадянах, які перебували на зупинці громадського транспорту - загинула жінка, поранено чоловіка. Також вони відкрили вогонь по цивільних будинках - загинув чоловік.
- У селі Заворичі на Київщині через обстріли було смертельно травмовано двох чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.
- У Бучі російські війська стріляли по житловим будинкам, у смт Ворзель вбито 65-річного мирного мешканця, а в Ірпені від поранень померли 75-річна жінка та чоловік.
Вона заявила, що ці злочини не можуть залишитися без покарання та повинні бути враховані Міжнародним судом ООН як докази у справі "Україна проти Російської Федерації" щодо звинувачень у геноциді.
"Звертаюсь до країн-членів ООН прискорити створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України", - підсумувала омбудсмен.
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