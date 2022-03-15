Окупанти під Черніговом розстріляли трьох підлітків з БМП, - Денісова

Про це вона повідомила у Facebook.



За її даними:

У селі Мохнатин, що біля Чернігова, російські окупанти з БМП розстріляли трьох місцевих підлітків. Двом загиблим по 17 років, одному – 19. Двоє загиблих були братами-близнюками. Третьому, 19-річному хлопцю, відірвало ногу і він загинув.

У селищі Велика Димерка Київської області росіянм стріляли по цивільних громадянах, які перебували на зупинці громадського транспорту - загинула жінка, поранено чоловіка. Також вони відкрили вогонь по цивільних будинках - загинув чоловік.

У селі Заворичі на Київщині через обстріли було смертельно травмовано двох чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.

У Бучі російські війська стріляли по житловим будинкам, у смт Ворзель вбито 65-річного мирного мешканця, а в Ірпені від поранень померли 75-річна жінка та чоловік.

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"Цілеспрямовані вбивства цивільних осіб є злочином проти людяності та військовим злочином, визначеними Статутом Міжнародного військового трибуналу й Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - зазначила Денісова.Вона заявила, що ці злочини не можуть залишитися без покарання та повинні бути враховані Міжнародним судом ООН як докази у справі "Україна проти Російської Федерації" щодо звинувачень у геноциді."Звертаюсь до країн-членів ООН прискорити створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України", - підсумувала омбудсмен.