Окупанти під виглядом опалювального сезону перевіряють закинуті домівки, а потім конфіскують їх, - ЦНС

Про це пише Центр нацспротиву.

"Окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію. Таке майно ворог опечатує з приміткою "майно військової адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім в такі квартири та будинки заселяються російські військові. Фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації.