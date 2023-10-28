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Окупанти під виглядом опалювального сезону перевіряють закинуті домівки, а потім конфіскують їх, - ЦНС

28 жовтня, 2023 субота
15:16
Економіка окупанти Бердянськ

Окупаційна адміністрація проводить огляд закинутих помешкань українців, які потім конфісковує. Перевірки відбуваються в межах підготовки до опалювального періоду

Про це пише Центр нацспротиву.

"Окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію. Таке майно ворог опечатує з приміткою "майно військової адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім в такі квартири та будинки заселяються російські військові. Фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації.

  • На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни змушують чоловіків ставати на облік у військкомати: тим, хто відмовляється, погрожують штрафами.
Суспільство
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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