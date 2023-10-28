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Погрожують штрафами: росіяни змушують чоловіків на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя ставати на облік у військкоматах

28 жовтня, 2023 субота
14:33
Війна з Росією мобілізація на росії, чмобіки

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни змушують чоловіків ставати на облік у військкомати: тим, хто відмовляється, погрожують штрафами

Про це інформує Центр національного спротиву. 

"На ТОТ Запорізької та Херсонської областей окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених "військкоматів" й погрожують штрафами до 30 тис. рублів за невиконання вимог", - йдеться у повідомленні. 

У військкоматах чоловікам вручають повістки для мобілізації або, в залежності від досвіду, агітують укласти контракт. 

У Нацспротиві закликали ігнорувати мобілізацію ворога та повідомляти про тих, хто причетний до залучення українців до російської армії. 

  • Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що ризики того, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни проведуть масштабну мобілізацію, зараз досить високі.
Україна
Росія
російська армія
мобілізація
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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