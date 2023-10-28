Погрожують штрафами: росіяни змушують чоловіків на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя ставати на облік у військкоматах
На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни змушують чоловіків ставати на облік у військкомати: тим, хто відмовляється, погрожують штрафами
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На ТОТ Запорізької та Херсонської областей окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених "військкоматів" й погрожують штрафами до 30 тис. рублів за невиконання вимог", - йдеться у повідомленні.
У військкоматах чоловікам вручають повістки для мобілізації або, в залежності від досвіду, агітують укласти контракт.
У Нацспротиві закликали ігнорувати мобілізацію ворога та повідомляти про тих, хто причетний до залучення українців до російської армії.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що ризики того, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни проведуть масштабну мобілізацію, зараз досить високі.
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