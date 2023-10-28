Погрожують штрафами: росіяни змушують чоловіків на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя ставати на облік у військкоматах

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На ТОТ Запорізької та Херсонської областей окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених "військкоматів" й погрожують штрафами до 30 тис. рублів за невиконання вимог", - йдеться у повідомленні.

У військкоматах чоловікам вручають повістки для мобілізації або, в залежності від досвіду, агітують укласти контракт.

У Нацспротиві закликали ігнорувати мобілізацію ворога та повідомляти про тих, хто причетний до залучення українців до російської армії.