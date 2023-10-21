Ризики проведення росіянами масштабної мобілізації на ТОТ Херсонщини дуже високі, - заступник голови облради
Ризики того, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни проведуть масштабну мобілізацію, зараз досить високі
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, пише Укрінформ.
"Ризики того, що буде масштабна мобілізація, - вони зараз досить високі", - сказав він.
За словами Соболевського, вже зараз є випадки, коли на окупованій території місцеві мешканці приходять до фейкового російського військкомату для того, щоб стати на облік (зокрема це вимагають під час працевлаштування), і отримують повістку про медичний огляд з подальшою мобілізацією.
- 18 жовтня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях півдня України ворог здійснює примусову незаконну "мобілізацію" місцевих мешканців до лав своєї армії.
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