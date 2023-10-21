Ризики проведення росіянами масштабної мобілізації на ТОТ Херсонщини дуже високі, - заступник голови облради

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, пише Укрінформ.

"Ризики того, що буде масштабна мобілізація, - вони зараз досить високі", - сказав він.

За словами Соболевського, вже зараз є випадки, коли на окупованій території місцеві мешканці приходять до фейкового російського військкомату для того, щоб стати на облік (зокрема це вимагають під час працевлаштування), і отримують повістку про медичний огляд з подальшою мобілізацією.