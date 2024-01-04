Окупанти планують оснащувати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України. З них відомо, що міністерство нападу РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком", - йдеться у повідомленні.

Фото: Центр національного спротиву

Від початку війни Росії проти України ворог запустив по українській території понад 7,5 тисяч ракет, серед яких авіаційні, зенітні С-300, крилаті та балістичні ракети.

Уранці 2 січня Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр".

Також зазначається, що поки не було зафіксовано використання росіянами модернізованих ракет Х-32, але у Центрі нацспротиву закликають українців бути обачними під час сигналу повітряної тривоги, адже такі ракети є ще більш смертоносними, ніж звичайні.