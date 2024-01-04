Окупанти планують оснащувати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами, - Спротив
Окупанти мають намір обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами. Про це стало відомо з документів заводу, на якому виготовляють зброю цього типу
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України. З них відомо, що міністерство нападу РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком", - йдеться у повідомленні.
Фото: Центр національного спротиву
Також зазначається, що поки не було зафіксовано використання росіянами модернізованих ракет Х-32, але у Центрі нацспротиву закликають українців бути обачними під час сигналу повітряної тривоги, адже такі ракети є ще більш смертоносними, ніж звичайні.
- Від початку війни Росії проти України ворог запустив по українській території понад 7,5 тисяч ракет, серед яких авіаційні, зенітні С-300, крилаті та балістичні ракети.
- Уранці 2 січня Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр".
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