Росія запустила понад 7,5 тисяч ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення, - Ігнат
Від початку війни Росії проти Україні ворог запустив по українській території понад 7,5 тисяч ракет, серед яких авіаційні, зенітні С-300, крилаті та балістичні ракети
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
“Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (запущених - ред.) по Україні понад 7500. Це усіх типів - авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні - запущена така кількість”, - заявив Ігнат.
Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що неможливо збити всі ворожі ракети.
"Збивати ми почали “Patriot” лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59", - підсумував Ігнат.
- Зокрема, 31 грудня Ігнат пояснив, чому ЗСУ вночі збили менше половини безпілотників. Він наголосив, що більшість "шахедів" росіяни спрямували у прифронтові райони. Тому вдалося збити лише 21 безпілотник.
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