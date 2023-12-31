Росія запустила понад 7,5 тисяч ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення, - Ігнат

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

“Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (запущених - ред.) по Україні понад 7500. Це усіх типів - авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні - запущена така кількість”, - заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що неможливо збити всі ворожі ракети.

"Збивати ми почали “Patriot” лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59", - підсумував Ігнат.