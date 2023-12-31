"Зміна акценту атаки": Ігнат пояснив, чому ЗСУ вночі збили менше половини безпілотників
Росіяни почали використовувати "шахеди" для атак на прифронтові території України, тому ЗСУ вночі 31 грудня збили 21 із 49 ворожих безпілотників
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, цієї ночі окупанти запустили безпілотники з трьох напрямків - мису Чауда в Криму, Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії.
Він наголосив, що більшість "шахедів" росіяни спрямували у прифронтові райони. Тому вдалося збити лише 21 безпілотник.
"Більшість цих ударних дронів із 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує "шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки", - підкреслив Ігнат.
Раніше окупанти запускали дрони-камікадзе вглиб України, але зараз росіяни використовують їх для атак поблизу фронту. Ігнат розповів, що наявним українським винищувачам складно збити такі безпілотники, тому для їх знищення залучають мобільні вогневі групи.
"Знаєте, "шахед" - ціль непроста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, можуть 5 разів облетіти його й не знищити, бо ціль складна для наших винищувачів старих радянських. Власне тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з'явиться в Україні", - пояснив Ігнат.
- У ніч проти неділі, 31 грудня, російські окупанти атакували територію України 49 ударними дронами Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили 21 ворожий БПЛА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.92Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе