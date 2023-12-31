Повітряні сили вночі знищили 21 із 49 ворожих "шахедів"
У ніч проти неділі, 31 грудня, російські окупанти атакували територію України 49 ударними дронами Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили 21 ворожий БПЛА
Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що для атаки окупанти запустили "шахеди" з трьох напрямків: мис Чауда в Криму, район Приморсько-Ахтарська та Курська область РФ.
Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.
У ПС ЗСУ наголосили, що більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.
У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено 21 "шахед" ворога.
- Ввечері суботи, 30 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Внаслідок атаки безпілотників у центрі Харкова є пошкодження будівель.
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