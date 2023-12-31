Повітряні сили вночі знищили 21 із 49 ворожих "шахедів"

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що для атаки окупанти запустили "шахеди" з трьох напрямків: мис Чауда в Криму, район Приморсько-Ахтарська та Курська область РФ.

Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

У ПС ЗСУ наголосили, що більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.

У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено 21 "шахед" ворога.