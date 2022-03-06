Окупанти планують провокацію з участю насильно мобілізованих на Донбасі

Про це повідомляє Держприкордонслужба України в Facebook.



"За наявною інформацією, на Кримський півострів вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей. Найближчим часом Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, тому не виключено, що агресор використає їх як "гарматне м'ясо".



"Окрім цього, цих осіб можуть використовувати видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення", - зазначили в ДПСУ.



Також, за інформацією прикордонників, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити провокації з численними жертвами у східних регіонах використовуючи осіб, мобілізованих в ОРДЛО.

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