Окупанти планують відновити наступ на Харків, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".



"Росіяни однозначно планують та хотіли б оточити Харків. По тому, що ми спостерігаємо, вони мають плани відновити наступ на Харків. Однак ми впевнені, що в них не вийде цього зробити. Ми маємо достатньо зброї, щоб не дати ворогу оточити Харків", - розповіла Чашка.



Чашка також наголосила, що концентруючи сили на Ізюмському напрямку, ворог послаблює свої позиції на Донбасі.



"Ситуація виглядає так, що чим більше ми відтягуємо та знищуємо сил противника, тим легше нашим побратимам на Донбасі. Наші військові стримують дуже великі сили росіян на Донеччині та Луганщині. Тому бої відбуваються дуже жорсткі, але я впевнена, що Харків окупанти не зможуть захопити", - додала Чашка.

29 травня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна

За минулу добу та 31 травня ворог обстрілював Основ'янський і Київський райони м. Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинуло

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