П'ятеро загиблих, серед них - 12-річна дитина: російські війська впродовж доби та вранці 31 травня обстрілювали Харківщину
За минулу добу ворог обстрілював Основ'янський і Київський райони м. Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинуло
Про це на телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, є 3 загиблих. Жінка в смт Коротич Харківського району, чоловік в с. Уди Богодухівського району та жінка в смт Чкалівське, Чугуївський район. Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них 4 людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. В смт Коротич Харківського району постраждали 5 цивільних, в тому числі дівчина 13 років.
Сьогодні зранку обстріли населених пунктів області продовжились. В с. Іванівка, Ізюмського району, загинула дитина 12 років, 1 цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві", – розповів очільник Харківської ОВА.
Як він додав, бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі с. Довгеньке, успіху не мав і відступив. Українські військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.
- Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано понад 1,5 тисячі людей.
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