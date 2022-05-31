П'ятеро загиблих, серед них - 12-річна дитина: російські війська впродовж доби та вранці 31 травня обстрілювали Харківщину

Про це на телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, є 3 загиблих. Жінка в смт Коротич Харківського району, чоловік в с. Уди Богодухівського району та жінка в смт Чкалівське, Чугуївський район. Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них 4 людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. В смт Коротич Харківського району постраждали 5 цивільних, в тому числі дівчина 13 років.

Сьогодні зранку обстріли населених пунктів області продовжились. В с. Іванівка, Ізюмського району, загинула дитина 12 років, 1 цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві", – розповів очільник Харківської ОВА.

Як він додав, бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі с. Довгеньке, успіху не мав і відступив. Українські військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано понад 1,5 тисячі людей.

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