"Не працював на захист Харкова". Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні за підсумками візиту до Харкова, яке оприлюднено в телеграм.
"Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто", – сказав президент.
Він додав, що мотиви такої поведінки тепер уже колишнього голови СБУ у Харківській області Романа Дудіна, з'ясовують правоохоронці.
Зеленський також нагадав, що третина Харківщини наразі досі перебуває під окупацією, але запевнив, що Україна поверне всю територію.
"І на цей результат повинен працювати кожен на посадах як місцевих, так і державних", – додав Зеленський.
- Нагадаємо, розселяє й пиячить з рашистами, здає місцевих. Одна зі старост у Боровій на Харківщині співпрацює з окупантами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе