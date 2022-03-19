Окупанти планують відрізати Південь та Схід України, щоб зробити коридори до окупованого Криму та Придністров’я, - Костенко
Народний депутат та боєць ТрО Роман Костенко вважає, що російські окупанти хочуть зробити сухопутні коридори до окупованого Криму та Придністров’я
Таку думку він висловив в етері Еспресо.TV.
“Подальші дії ворога на Півдні України будуть залежати від багатьох факторів. Також від напрямків, де в них буде розвиватись успіх, чи ні. Якщо вони будуть розвивати наступ північніше на Кривий Ріг та Дніпро, то це буде нове завдання. Перше в них завдання полягало в тому, щоб захопити всю Україну, що в них не вийшло.” - розповів Костенко
Костенко наголосив, що очевидно, перед російськими військовими стояло і завдання відрізати Південь України та зробити сухопутний коридор до Придністров’я.
“Всі плани ворога були провалені в Україні. Тепер вони виходять з того, що вони можуть зробити. Захопили Херсон та частину Херсонської області і будуть намагатись там закріпитись. Думаю, що ворог планує відрізати від України східну частину та зробити коридор до Криму.” - пояснив Костенко
- Нагадаємо, 17 березня на Миколаївщині під час зачистки населеного пункту від окупантів українські прикордонники й морпіхи захопили вантажівку з боєприпасами та стрілецькою зброєю.
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