Про це інформує міськрада.

Повідомляється, що окупанти планують використовувати для пропагандистських відеороликів клубні автобуси футбольної команди "Маріуполь".

"Навіть не знаю, наскільки автобуси постраждали від обстрілу та мародерів. Але якщо в майбутньому ви побачите у пропагандистських роликах із Маріуполя наші автобуси, знайте – футбольний клуб Української прем'єр-ліги "Маріуполь" не має до цього жодного стосунку!", – наголошує віцепрезидент клубу Андрій Санін.

Нагадаємо, за даними розвідки, окупаційна "влада" Маріуполя планує віддати місто кадирівцям

Нагадаємо, міноборони РФ планує провести для іноземних ЗМІ "престур" окупованими населеними пунктами України

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