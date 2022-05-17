Окупанти планують використовувати для пропаганди клубні автобуси футбольної команди "Маріуполь"
В окупованому Маріуполі росіяни мають намір використовувати для пропаганди клубні автобуси місцевої футбольної команди
Про це інформує міськрада.
Повідомляється, що окупанти планують використовувати для пропагандистських відеороликів клубні автобуси футбольної команди "Маріуполь".
"Навіть не знаю, наскільки автобуси постраждали від обстрілу та мародерів. Але якщо в майбутньому ви побачите у пропагандистських роликах із Маріуполя наші автобуси, знайте – футбольний клуб Української прем'єр-ліги "Маріуполь" не має до цього жодного стосунку!", – наголошує віцепрезидент клубу Андрій Санін.
- Нагадаємо, за даними розвідки, окупаційна "влада" Маріуполя планує віддати місто кадирівцям
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