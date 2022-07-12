Окупанти почали ексгумацію масового поховання в Маріуполі, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі, в районі кладовища Некрополь, росіяни ексгумують рештки з масового поховання
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Сьогодні окупаційна влада розпочала ексгумацію першого масового поховання в районі кладовища Некрополь. Там, де було поховано людей з ідентифікацією нашою владою та нашими медиками. Ексгумацію проводить слідчий комітет.
Якщо присутні близькі та рідні, то їм обіцяють окрему могилу на Старокримському кладовищі. Однак, лише після знущання в моргу на Метро та в черзі за труною. В кого близьких немає або вони не присутні — прямий шлях в братську могилу в Старому Криму. Без ідентифікації, без окремої могили, без натяку на людяність", - наголосив Андрющенко.
- 11 липня Андрющенко повідомив, що Маріуполь після дощу перетворився на "Венецію з нечистот", будинки можуть обвалитися через вимиття фундаментів.
- 10 липня голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний повідомив в ефірі Еспресо, що окупанти змушують маріупольців підписувати документи, за якими вина за загибель цивільного населення лежить на Збройних силах України.
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