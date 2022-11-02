Окупанти попередили про примусову "евакуацію" населення Херсонщини з 5 листопада

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Триває так звана евакуація місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області", - пише пресслужба.

Відомо, що 31 жовтня з населеного пункту Горностаївка розпочали евакуацію колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні.

Жителям села Нова Збур’ївка рашисти дали 3 дні для самостійного виїзду вглиб тимчасово окупованої території, або у РФ: "Населення попереджене, що з 5 листопада "евакуація" буде примусовою".

Крім того, 27 жовтня окупаційна влада розпочала "ревізію" обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії.

"За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію", - додають в Генштабі.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини триває так звана евакуація, яку примусово проводять росіяни.

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