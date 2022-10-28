Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію", – йдеться в повідомленні.

На шляхах цієї "евакуації" до тимчасово окупованого Криму росіяни встановили додаткові блокпости. На них організували ретельний догляд і перевірку мирного населення, – додали у Генштабі.

Водночас до тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Окрім того, окупанти посилили фільтраційні заходи в населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області.

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