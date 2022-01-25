Окупанти поранили двох бійців ООС, один із них у тяжкому стані
У вівторок, 25 січня, станом на 17:00 російській окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил, унаслідок обстрілів двоє українських військових дістали поранення
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, другого - важкий", - повідомили в пресслужбі.
Окупанти стріляли з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів у бік Авдіївки.
З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкрили вогонь неподалік Мар'їнки.
Зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів російські війська били поблизу Широкиного.
Поблизу населеного пункту Пищевик російські окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат та скинули постріли гранати ВОГ-17.
Українські військові відкрили вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, і змусили окупантів припинити обстріли.
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