Окупанти поранили українського військового на Донбасі
З початку доби, 22 жовтня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню на Донбасі, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.
У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.
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