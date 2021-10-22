Окупанти поранили українського військового на Донбасі

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

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