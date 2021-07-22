Окупанти порушили "тишу" поблизу Водяного та Пісків: стріляли із заборонених мінометів
Від початку цієї доби зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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