Окупанти порушили "тишу" поблизу Водяного та Пісків: стріляли із заборонених мінометів

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.





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