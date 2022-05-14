Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Прокремлівські ЗМІ та Telegram-канали почали повідомляти "інсайдерську" інформацію про розпалювання конфлікту між командами Президента України Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного", - зазначили в ЦПД.

Формальною причиною конфліктів російські пропагандисти називають "некомпетентність і зраду" в безпосередньому керуванні бойовими діями й "у поразці українського війська за два роки правління Володимира Зеленського".

Фактичною причиною, за словами окупантів, є те, що "згідно з закритими опитуваннями, рейтинг Валерія Залужного показує, що на президентських виборах він може обійти чинного президента, оскільки не має накопиченого Володимиром Зеленським антирейтингу".

"Насправді ж такі інформаційні "вкиди" є частиною деструктивної інформаційно-психологічної операції, покликаної розколоти українське суспільство та створити осередки політичної нестабільності", - наголосили в Центрі при РНБО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb