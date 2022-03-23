Окупанти пошкодили 548 закладів освіти, з яких 72 знищили повністю, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

“Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти. 72 з них зруйновано повністю. Це більше 220 шкіл, 155 дитячих садочків”, - заявили ювенальні прокурори.

Найгірша ситуація - у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях і Києві.

Крім того, через російські обстріли постраждали понад 40 закладів для дітей, зокрема лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не остаточні, оскільки неможливо оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, в Україні через війну загинула 121 дитина, ще 167 отримали поранення.

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