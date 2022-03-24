Окупанти пошкодили 566 українських закладів освіти, з яких 73 зруйнували повністю, - Шкарлет

Про це заявив очільник МОН Сергій Шкарлет.



Він нагадав, що 24 березня - рівно місяць із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



"За цей час 566 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 73 з них зруйновано повністю. Агресор стверджує, що наносить удари виключно по військових об'єктах нашої країни. Але ми зібрали численні факти та аргументи, які спростовують це твердження: російський агресор руйнує будинки, дитячі садки, школи та університети", - наголосив він.



За словами міністра, 29 днів повномасштабної війни РФ проти України змінили життя громадян, але українці довели, що вони непохитна нація й боротимуться за перемогу до кінця.



"Кожен із нас робить все можливе аби перемога була ближче: хтось голіруч зупиняє танки, хтось виходить на протести в окупованих містах, хтось готує найсмачнішу їжу для наших військових, хтось звертається в молитві до Бога, а хтось продовжує вчити і навчатися та міцно тримати освітній фронт. Саме завдяки такій взаємодії та зусиллям гордого народу, який любить свою Батьківщину понад усе, провалилися плани загарбників захопити нашу землю. Ми обов’язково переможемо! Ми побудуємо ще кращу Україну! Ми ніколи не забудемо подвиг наших героїв!" - підсумував Сергій Шкарлет.

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