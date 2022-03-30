Окупанти пошкодили 790 українських закладів освіти, 75 із яких повністю зруйнували, - Офіс генпрокурора

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



З 24 лютого російські обстріли й бомбардування пошкодили в Україні 790 закладів освіти, 75 із яких зруйнували повністю. Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях і Києві.



Дані не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, з 24 лютого через повномасштабну війну Росії проти України загинуло 145 українських дітей, іще 222 зазнали поранень.

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