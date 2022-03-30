Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 145 дітей, іще 222 зазнали поранень, - ювенальні прокурори
З 24 лютого через російську агресію в Україні загинуло 145 дітей, 222 постраждало
Про це з повідомив Офіс генпрокурора.
Під час повномасштабної війни РФ проти України загинуло 145 ітей, 222 отримали поранення. Найбільше неповнолітніх постраждало в Київській - 69, Харківській - 49, Донецькій - 54, Чернігівській - 39, Миколаївській - 30, Луганській - 28, Запорізькій - 22, Херсонській - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Дані не остаточні, оскільки неможливо оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.
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