Окупанти пошкодили газопровід на Луганщині

Про це повідомли в АТ "Луганськгаз".



"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє", - йдеться в повідомленні.



Пошкодження розподільного газопроводу високого тиску призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.



Завдяки оперативному перекриттю зсувок удалося ліквідувати вогонь і попередити масштабну пожежу.



Унаслідок пошкодження росіянами газопроводу без газопостачання залишилося 773 абоненти: 445 - у селі Нижнє та 328 - у Кримському.



Зараз проводять обстеження газопроводу та встановлюють ступінь пошкодження.

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