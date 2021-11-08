Окупанти пошкодили газопровід на Луганщині
7 листопада під час ворожого обстрілу був пошкоджений газопровід поблизу села Нижнє, що на Луганщині
Про це повідомли в АТ "Луганськгаз".
"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє", - йдеться в повідомленні.
Пошкодження розподільного газопроводу високого тиску призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.
Завдяки оперативному перекриттю зсувок удалося ліквідувати вогонь і попередити масштабну пожежу.
Унаслідок пошкодження росіянами газопроводу без газопостачання залишилося 773 абоненти: 445 - у селі Нижнє та 328 - у Кримському.
Зараз проводять обстеження газопроводу та встановлюють ступінь пошкодження.
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