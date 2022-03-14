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Окупанти пошкодили щойно відремонтовану лінію електропостачання до ЧАЕС, - Енергоатом

14 березня, 2022 понедiлок
12:46

Окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильскій АЕС, яка була вчора відремонтована фахівцями Укренерго

Як повідомляє Енергоатом, аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.

"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", – повідомили в Укренерго.

Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.

Як зазанчають у відомстві, навіть після успішного ремонту й чергового відновлення електропостачання на ЧАЕС не виключено нові випадки пошкоджень ліній електропостачання через ворожі обстріли та спричинені ними пожежі.

Персонал ЧАЕС, що не мав ротації з початку військової агресії, виснажений психологічно і фізично, і не може якісно проводити обслуговування станції.

Єдиною гарантією безпеки ЧАЕС є повне відведення російських військ зі станції.

  • Нагадаємо, Путін готує теракт на ЧАЕС, - українська розвідка.

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ЧАЕС
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